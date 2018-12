52% dintre romani se declara pro vaccinare. 60% nu s-au vaccinat niciodata impotriva gripei

45% dintre dintre participantii la studiu considera ca ar fi necesare mai multe campanii de informare, iar aproape 5% dintre respondenti au spus ca nu stiau ca exista vaccinuri impotriva gripei. In Romania, in sezonul rece 2017 - 2018, s-au inregistrat 129 de decese din cauza gripei si peste 1.700 de imbolnaviri.Studiul "Parerea romanilor despre vaccinarea impotriva gripei", realizat de firma de cercetare iVOX pentru Mylan Romania, arata ca 52% dintre romani se declara pro vaccinare, insa aproape 60% nu s-au vaccinat deloc impotriva gripei.Cel mai des invocat motiv este convingerea ca nu este necesar: 39%. Pe de alta parte, peste 50% dintre respondenti au avut gripa cel putin o data pe an in ultimii cinci ani, dar 47% dintre cei afectati de aceasta boala nu au apelat la consult medical.Raspunsurile la chestionar atrag atentia asupra nevoii continue si sustinute de informare cu privire la vaccinarea impotriva gripei: aproximativ jumatate (45%) dintre participantii la studiu considera ca ar fi necesare mai multe campanii de informare, iar aproape 5% dintre repondenti au spus ca nu stiau ca exista vaccinuri impotriva gripei."Oricat de afectati ar fi romanii de gripa, ei refuza sa o ia in serios, desi numarul cazurilor si deceselor inregistrate este in crestere de la an la an si aceasta informatie este disponibila publicului. Din acest motiv, Mylan si-a asumat un angajament ferm, impreuna cu parteneri locali, in doua directii: cresterea gradului de informare a publicului despre impactul gripei si oferirea celor mai eficiente mijloace de preventie, ca parte a responsabilitatii pe care o vedem in pozitia noastra de producator de vaccinuri", a spus Adrian Grecu, directorul general al Mylan in Romania.Totodata, potrivit studiului, sapte din 10 romani obtin informatii despre gripa de la cadre medicale, dar, in acelasi timp, sase din 10 prefera sa caute online informatiile pe care le considera necesare. De asemenea, foarte putini romani se vaccineaza.Ca modalitati de reducere a riscului de gripa, romanii prefera aerisirea zilnica a locuintei (58,61%), utilizarea batistelor de unica folosinta urmata de aruncarea lor (54,58%) si spalatul pe maini (50,62%).Nici din punctul de vedere al comportamentului din timpul bolii nu stam mai bine: cei mai multi romani nu merg la medic. 46% dintre re ...citeste mai departe despre " 52% dintre romani se declara pro vaccinare. 60% nu s-au vaccinat niciodata impotriva gripei " pe Ziare.com