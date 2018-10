55 de miliarde de euro au fost fraudate in Europa printr-o schema fiscala

"Aceasta este cea mai mare frauda fiscala din istoria Europei", a declarat profesorul Christoph Spengel, citat de saptamanalul german 'Die Zeit', unul dintre initiatorii consortiului 'Correctiv', care include si alte publicatii precum 'Le Monde' din Franta sau 'El Confidencial' din Spania.Pe langa Germania, de departe cea mai afectata tara, afacerea vizeaza si Franta, Spania, Italia, Olanda, Danemarca, Belgia, Austria, Finlanda, Norvegia si Elvetia, informeaza AFP.Cea mai mare parte a notei de plata, adica aproximativ 46 miliarde de euro, este legata de o practica de optimizare fiscala botezata 'cum cum', care se bazeaza pe fiscalitatea diferita care se aplica investitorilor nationali si celor straini.Taxati mai mult pentru dividendele pe care le primesc, investitorii straini isi vand pentru scurt timp actiunile catre o serie de banci locale, doar pentru a evita plata impozitului pe dividende, pentru ca ulterior sa isi recupereze actiunile. Numai acest mecanism a costat Germania 24,6 miliarde euro, Franta - 17 miliarde de euro si Italia - 4,5 miliarde de euro.La acest prim mecanism se adauga o practica in mod clar frauduloasa, botezata 'cum ex', care a fost pusa la punct de avocatul german Hanno Berger, impotriva caruia a fost demarata o ancheta penala in Germania.Este vorba de cumpararea si revanzarea actiunilor in apropierea zilei in care se varsa dividendele, insa atat de repede incat administratia fiscala nu mai poate sa identifice adevaratul proprietar.Aceasta manipulare, care necesita o intelegere intre mai multi investitori, le permite acestora sa solicite de mai multe ori aceeasi reducere de impozit care se aplica beneficiilor atasate dividendelor, lezand astfel fiscul. Aceasta escrocherie a costat Germania 7,2 miliarde euro, Danemarca - 1,7 miliarde euro si Belgia - 202 milioane euro.In total, 19 organizatii media din 12 tari au investigat aceasta afacere si pana acum au analizat peste 180.000 de documente. Jurnalistii s-au bazat atat pe informatiile furnizate de autoritatile fiscale si judiciare cat si pe interviuri cu surse din sectorul financiar. ...citeste mai departe despre " 55 de miliarde de euro au fost fraudate in Europa printr-o schema fiscala " pe Ziare.com