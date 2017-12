Decolarea din Amsterdam ar fi urmat sa aiba loc in jurul orei locale 20.00 (19.00, ora Romaniei - n.r.). Dupa anuntul pilotului, pasagerii au fost directionati catre biroul de ajutor al companiei KLM pentru a fi cazati la un hotel din apropiere.O romanca blocata pe aeroport in Amsterdam a relatat insa pentru Digi 24 ca pasagerii nu isi primeau bagajele decat daca aveau nevoie sa isi ia din ele medicamente si ca ritmul in care li se acorda asistenta era destul de lent. In anumite momente, spune romanca, personalul era necooperant.Cu privire la acest incident, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Dragos Titea a relatat pentru Realitatea TV:"Cursa a avut mici probleme tehnice. Pasagerii au fost cazati la hotel, li s-a dat masa de seara si de dimineata. La ora 11.40 (sambata - n.r.) vor ateriza in conditii de securitate la Bucuresti. Defectiunile sunt normale, se pot intampla la toate companiile. Cel mai important e ca drepturile pasagerilor au fost respectate".Un eveniment similar s-a petrecut tot pe aeroportul din Amsterdam la inceputul acestei luni. Atunci mai multi romani au fost nevoiti sa doarma in incinta aeroportului.Citeste si:Al doilea avion TAROM defect, in mai putin de 24 de ore: Oamenii au asteptat in aeroport 6 oreAvion TAROM cu romani, blocat la Amsterdam: Unii pasageri au fost uitati la hotelul de langa aeroportInca o aeronava TAROM s-a defectat. 120 de oameni sunt blocati de peste 12 ore pe aeroportul din Amsterdam ...citeste mai departe despre " 80 de romani blocati pe aeroportul din Amsterdam, dupa ce o cursa Tarom a fost anulata " pe Ziare.com