Conform unui studiu comandat de Geeks for Democracy, procentul respectiv este de 91%/.Acelasi studiu arata ca 87% dintre romanii care au votat cu PSD/ALDE/UDMR la alegerile parlamentare din 2016 se opun gratierii si amnistiei.De asemenea, 63% dintre romani considera ca pedepsele pentru coruptie sunt prea mici.73% dintre respondenti cred ca viata lor este afectata de coruptie in proportie mare si foarte mare si 80% dintre romani considera ca lupta anticoruptie este importanta pentru ei.Acelasi studiu a aratat ca 91% dintre romani doresc sa continuam sa fim parte a Uniunii Europene.Studiul a fost realizat in perioada 4-11 decembrie de catre ISSPOL, prin metoda CATI, pe un esantion reprezentativ national de 1.064 de persoane si are o marja de eroare de 3%.Studiul a fost facut in contextul in care se discuta de mai multa vreme despre dorinta PSD de a da o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. Mai mult, luni, premierul Viorica Dancila a anuntat ca liderii PSD au decis ca modificarile la Codurile Penale sa fie facute prin ordonanta de urgenta.Legile de modificare s-au intors la Parlament, dupa ce CCR a declarat mai mute articole neconstitutionale. Acum, in Legislativ vor ramane doar acele articole unde au fost gasite nereguli, iar cele constitutionale vor fi incluse intr-o ordonanta de urgenta.A.G. ...citeste mai departe despre " 91% dintre romani nu sunt de acord cu gratierea condamnatilor pentru coruptie. Inclusiv 87% din votantii PSD/ALDE/UDMR " pe Ziare.com