99% dintre cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului aveau alte boli

Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o crestere de 150% in ultima saptamana, autoritatile din domeniul sanatatii au incercat prin date sa ofere indicii care sa ajute la combaterea raspandirii bolii, scrie Bloomberg.Guvernul premierului italian Giuseppe Conte evalueaza daca sa extinda carantina la nivel national si dupa 1 aprilie, scria miercuri La Stampa.Italia a inregistrat mai mult de 31.500 de cazuri confirmate de COVID-19.Bilant negru in Italia: Aproape 500 de oameni au murit intr-o singura ziNoul studiu ar putea raspunde la intrebarea de ce rata de deces din Italia, la aproximativ 8% din totalul persoanelor infectate, este mai mare decat in alte tari.Institutul, cu sediul la Roma, a examinat documentele medicale a 18% dintre persoanele care au murit, stabilind ca doar trei victime, adica 0,8% din total, nu aveau si alte patologii.Aproape jumatate dintre victime sufereau de cel putin trei alte boli si aproximativ un sfert dintre acestia erau diagnosticati cu una sau doua maladii.Mai mult de 75% aveau tensiune arteriala crescuta, aproape 35% - diabet si o treime suferea de boli de inima.Varsta medie a celor care au murit din cauza coronavirusului este 79 de ani.La 17 martie, 17 persoane cu varsta sub 50 de ani au decedat din cauza COVID-19. Toate victimele din Italia cu varsta sub 40 de ani erau barbati si aveau deja serioase probleme medicale.In timp ce datele publicate marti indica o incetinire a cresterii cazurilor cu 12,6%, un alt studiu arata ca Italia ar putea sa subestimeze numarul real de cazuri prin testarea numai a pacientilor care prezinta simptome.Potrivit GIMBE Foundation, aproape 100.000 de italieni au contractat virusul, a relatat cotidianul Il Sole 24 Ore. Acest fapt ar readuce rata de deces a tarii mai aproape de media globala de aproximativ 2%.In Italia, s-au infectat cu coronavirus de doua ori mai multe cadre medicale decat in ChinaUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus si modul cum a paralizat intreaga lume ...citeste mai departe despre " 99% dintre cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului aveau alte boli " pe Ziare.com