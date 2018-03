"Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie al Metrorex pentru a asigura interimatul pe o perioada de patru luni, conform prevederilor legale ale OUG nr. 109/2011", a anuntat Metrorex, intr-un comunicat.Dumitru Sodolescu este de profesie inginer, absolvent al Facultatii de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti si are experienta in domeniile energie, proiectare si investitii.El a ocupat functii de top management in mai multe companii private, arata comunicatul companiei.Metrorex estimeaza pierderi de 95,3 milioane lei in acest an, la venituri totale de 1,73 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.Bilantul financiar pentru anul 2017 nu a fost incheiat inca, insa potrivit bugetului rectificat pe 2017, Metrorex anticipa venituri de 1,37 miliarde de lei si un profit zero la nivelul anului trecut.De asemenea, Metrorex si-a bugetat investitii de 805,8 milioane lei pentru acest an.Cheltuielile totale sunt planificate la 1,83 miliarde lei, din care cheltuielile cu personalul insumeaza 468,7 milioane lei.Compania are aproximativ 4.600 de angajati. ...citeste mai departe despre " A fost ales un nou director general la Metrorex " pe Ziare.com