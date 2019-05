Cea de-a doua iesire este orientata in directia Piata Unirii, si beneficiaza de lift.Dragos Titea, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a anuntat ca alte 5 statii de pe magistrala 2 urmeaza sa fie dotate cu o noua iesire."Aceasta iesire este o investitie noua, o investitie de aproape 18 milioane de lei cu tot cu TVA, bani din fonduri europene. Este o investitie pe care vrem sa o dam in folosinta intr-o prima etapa, urmand ca in perioada urmatoare sa dam drumul si la celelalte 5 statii care necesita o a doua iesire de pe magistrala 2, si mai avem inca doua statii pe magistrala 1. Incepem sa spunem ca lucrurile se misca bine, Ministerul este alaturi de companiile din subordine, si atragem si fonduri europene.Despre magistrala 2, va pot spune ca modernizarea a inceput in doua etape, prima etapa a fost achizitionarea celor 23 de trenuri, urmand ca acum sa dam drumul la o alta investitie de modernizare a caii de rulare si finalizam cu cele 5 deschideri de noi guri de metrou", a declarat Dragos Titea. ...citeste mai departe despre " A fost inaugurata o noua iesire a statiei de metrou Tineretului " pe Ziare.com