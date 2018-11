Primul terminal multimodal din Bucuresti, deschis. Metrorex spera sa decongestioneze traficul cu o taxa de parcare de 1 leu/ora

"Scopul constructiei primului Terminal Multimodal din Bucuresti a fost acela de a imbunatati conditiile de mediu prin reducerea poluarii si decongestionarea traficului din Capitala. Astfel, autovehiculele ce intra in capitala vor putea utiliza parcarea, pasagerii avand acces direct si rapid la transportul public orasenesc (subteran si suprateran) si interurban pentru destinatiile din afara capitalei. Taxa de parcare este de 1 leu pe ora", se subliniaza intr-un comunicat de presa transmis luni de Metrorex.Constructia Depoului si Terminalului Multimodal Straulesti a fost finantata de la bugetul de stat, iar costul a fost de aproximativ 363 de milioane de lei cu TVA, inclusiv amenajarile de suprafata.Terminalul multimodal are un regim de inaltime P+3 etaje, iar alcatuirea cuprinde un parcaj pentru 660 de autovehicule, sala de asteptare pentru calatorii transportului public orasenesc si interurban, precum si autogara cu 11 locuri de parcare. Acesta este dotat cu lifturi de acces in parcajul suprateran, precum si cu acces direct catre statia de metrou Straulesti, prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile si luminatoare ce ofera lumina naturala.Depoul Straulesti are o suprafata de 11.000 de metri patrati si 13 linii, unde pot fi garate sau reparate, in acelasi timp, sapte trenuri. In cadrul aceluiasi proiect au fost amenajate spatii verzi adiacente drumurilor de acces, dar si un teren de sport. In cadrul depoului au fost prevazute spatiile necesare atelierelor de intretinere a materialului rulant, dormitoare pentru mecanici cu lumina naturala, precum si dotarile si echipamentele tehnice necesare (strung, vinciuri, poduri rulante, canale de revizie, statie de spalare, etc.).Galeria de legatura cuprinde zona de schimbatoare de cale care fac posibile diverse manevre de acces catre fiecare linie a depoului, cum sunt manevrele de intrare si iesire de la liniile de parcare, manevra pentru operatia de spalare sau manevra pentru operatia de strunjire a rotilor."Extinderea ariei metropolitane a Municipiului Bucuresti prin intermediul Liniei de metrou Magistrala 4. Racordul 2. Sectiunea Parc Bazilescu (PS ...citeste mai departe despre " Primul terminal multimodal din Bucuresti, deschis. Metrorex spera sa decongestioneze traficul cu o taxa de parcare de 1 leu/ora " pe Ziare.com