Documentul a fost semnat marti de loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente si reprezentantul operatorului economic IVECO Defence Vehicle SPA din Italia, potrivit unui comunicat al MApN.Acest contract subsecvent are o valoare de peste un miliard de lei, fara TVA, se va derula pe o durata de 4 ani si prevede achizitia unui numar de 942 de platforme."Furnizorul are obligatia ca produsele livrate in baza contractului subsecvent sa fie realizate in facilitati integrate in industria de profil din Romania, in conformitate cu Planul de realizare a capabilitatilor privind nivelul de implicare a industriei nationale in realizarea produselor si asigurarea suportului logistic integrat pe toata durata de viata a acestora", arata ministerul.Valoarea obligatiei de compensare asumata de furnizor (offset) este de cel putin 80% din valoarea, fara TVA, a contractului."Capabilitatile privind nivelul de implicare a industriei nationale in realizarea produselor se vor realiza in baza acordului de compensare, ce se va incheia de catre IVECO Defence Vehicle SPA Italia cu OCATS (Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala) in baza OUG nr. 189/2002", mentioneaza MApN.Conform comunicatului, acordul cadru prevede, in total, cumpararea a 2.902 platforme de transport pe roti in diverse configuratii. ...citeste mai departe despre " A fost semnat primul contract pentru achizitia de platforme de transport pe roti pentru Armata " pe Ziare.com