A inceput constructia unei nave propulsate electric 100% pentru Delta Dunarii

Nava este construita in Romania, iar componentele care vor fi instalate la bordul ei pentru a-i permite navigatia vor fi certificate international, potrivit sursei citate."Suntem in legatura cu o companie din Elvetia care a creat cea mai mare ambarcatiune electrica din lume. Avem deja un contract. Incercam sa construim un vas propulsat 100% electric care sa deserveasca in special Delta. Ce trebuie sa mai aflam este ce va insemna certificarea navei in ansamblu. Autoritatea Navala Romana nu poate sa faca aceasta certificare din diverse motive tehnice pe care nu le cunosc. Stiu insa ca putem avea in cel mult 12 luni o nava functionala, sigura, cu echipamente certificate international, care au un grad ridicat de siguranta, iar realistic vorbind, cred ca in trei ani nava electrica ar putea circula in Delta", a afirmat Rosca.El a mai spus ca certificarea acumulatorilor pentru viitoarea nava electrica a Deltei poate sa ajunga si la 500.000 de euro."Vorbim de baterii cu foarte multa energie care sunt pe apa. Daca este un accident, pasagerii ajung in apa, acelasi lucru se intampla si cu acumulatorii, si trebuie sa existe certitudinea ca nimeni nu se curenteaza. Si asta e doar un exemplu. Mai sunt si alte situatii care trebuie acoperite", a mentionat presedintele AERO.Potrivit acestuia, pentru a usura procesul de apropiere de natura, autoritatile locale din Delta Dunarii trebuie sa gaseasca solutii pentru punctele de incarcare."Ar trebui ca toate localitatile electrificate din Delta sa aiba puncte de incarcare, astfel incat daca am o barca mai ieftina cu o autonomie mai mica sa nu-mi fac griji ca nu am cu ce sa ma intorc din Mila 23, de exemplu. Nu, merg la Mila 23 si acolo gasesc un ponton sau sapte la care pot sa conectez barca, stau o ora si apoi ma intorc la Tulcea", a afirmat presedintele AERO.Rosca a mai spus ca a avut discutii cu autoritatile tulcene, care s-au aratat interesate sa cumpere nava electrica.Presedintele AERO a participat, la finele saptamanii trecute, la Targul de ambarcatiuni pescaresti organizat de Camera de Comert din Constanta pe faleza Dunarii din municipiul Tulcea si a prezentat solutii de transformare a barcilor clasice in barci prietenoase cu med