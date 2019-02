Comisia LIBE a votat pentru Kovesi la sefia Parchetului European

Decizia LIBE vine dupa ce si Comisia pentru Control Bugetar (CONT) a hotarat, marti seara, ca Kovesi e cel mai potrivit candidat pentru acest post important din UE.Asta inseamna ca in acest moment, Kovesi este candidatul sustinut de PE pentru functia de procuror sef european.Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.Ziare.com v-a prezentat in format LIVE TEXT desfasurarea sedintei si a votului:12:35 - La Bruxelles, s-a anuntat si rezultatul oficial:Laura Codruta Kovesi - 26 de voturiJean-Francois Bohnert - 22 de voturiAndres Ritter - 1 vot1 vot alb12:31 - Laura Codruta Kovesi a primit 26 de voturi, iar francezul Jean-Francois Bohnert are 22 de voturi, anunta surse de la Bruxelles. Rezultatul nu a fost inca validat oficial si se renumara.12:27 - Votul s-a incheiat deja. Incepe numaratoarea la care participa si romancele Monica Macovei si Maria Grapini 12:05 - Presedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a anuntat ca s-a decis ca procedura sa fie publica, iar votul secret, cu buletine de vot din hartie. "Nu putem avea un vot electronic, vom avea o urna de vot. Votul va fi unul secret. Puteti vota pentru un singur candidat. Faceti o cruce pe buletinul de vot, daca o sa selectati mai multi candidati, votul va fi declarat nul", a explicat Moraes la inceputul sedintei.Voturile vor fi numarate de o comisie formata din europarlamentarii Judith Sargentini, Roberta Metsola Monica Macovei si Maria Grapini.11:46 - Inainte de sedinta, mai multi europarlamentari PSD - Emilian Pavel, Claudia Tapardel, Ciprian Tanescu, Razvan Popa - si Maria Grapini au ajuns la Comisia LIBE si isi pregateau pe hol strategia PSD si votul pentru sefia Parchetului European.Foto: Ziare.com11:31 - Comisia pentru libertati civile (LIBE) din Parlamentul European a mai facut o modificare pe ultima suta de metri, cu jumatate de ora inainte de a incepe practic votul pentru procurorul-sef european. Astfel, in loc sa se voteze pentru fiecare candidat in parte, s-a revenit la un singur vot, pentru un singur candidat.De altfe ...citeste mai departe despre " Comisia LIBE a votat pentru Kovesi la sefia Parchetului European " pe Ziare.com