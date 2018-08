A mintit Dragnea? CAB i-a solutionat in martie 2017 plangerea impotriva lui M. Marian si l-a si informat. Acum poate sa raporteze si "tentativa de asasinat"

Liderul PSD a spus recent ca a fost vizat de o "tentativa de asasinat", dar nu a mai facut nicio plangere, deoarece nu mai are incredere in institutiile abilitate, pentru ca nici pana acum nu ar fi primit un raspuns la sesizarea pe care a facut-o impotriva jurnalistului Mircea Marian."Eu nu merg in instanta, nu fac o sesizare cuiva. Pentru ca nu am avut incredere. Eu am facut o plangere penala domnului Mircea Marian, care incita sa vina lumea la mine acasa. Nici pana in ziua de azi nu am primit nimic. Si aceea am facut-o cred ca in februarie. Si atunci de ce sa mai fac una? Sa inaintez la Parchet o cerere si Parchetul sa nu faca nimic. Nu am primit nimic de la Parchet, nici pana in ziua de azi: domnule s-a facut vreo cercetare", a declarat Dragnea, saptamana trecuta.Insa Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a transmis intr-un raspuns la solicitarea Ziare.com ca sesizarea a fost solutionata inca din 1 martie 2017 si, ulterior, Liviu Dragnea a fost informat."Urmare cererii dvs, va confirmam ca la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a fost inregistrata, la data de 24.02.2017, prin redirectionare pe cale administrativa de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, o plangere formulata de Nicolae Liviu Dragnea impotriva lui Mircea Marian. Plangerea a fost solutionata la data de 01.03.2017.Modul de solutionare a sesizarii mai sus amintite a fost comunicat autorului sesizarii si nu constituie informatie de interes public, conform art.24 alin.3 din Ghidul privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania si mass-media.Facem precizarea ca, pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, nu a fost inregistrat niciun dosar penal avand ca obiect sesizarea mai sus amintita", se arata in raspunsul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.Ziare.com a intrebat si Parchetul de pe langa Inalta de Casatie si Justitie daca exista vreo sesizare depusa de liderul PSD impotriva jurnalistului Mircea Marian, insa institutia ne-a precizat ca "in evidentele Sectiei de urmarire penala si criminalistica nu este inregistrat nici un dosar/lucrare avand ca obiect plangerea formulata de Liviu Dragnea impotriva jurnalistului Mircea Marian".In luna februarie 2017, Liviu Dragnea ...citeste mai departe despre " A mintit Dragnea? CAB i-a solutionat in martie 2017 plangerea impotriva lui M. Marian si l-a si informat. Acum poate sa raporteze si "tentativa de asasinat" " pe Ziare.com