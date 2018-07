Unul dintre barbati a fost scos fara suflare din subteran, a anuntat Raed Arafat, la Antena3. In ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au confirmat decesul barbatului.Celalalt miner a fost preluat de un echipaj de urgenta si dus la spital la Hunedoara, insa viata sa nu este in pericol, a adaugat secretarul de stat din MAI.Accidentul s-a produs in urma unei surpari in abataj, la aproximativ 3 kilometri de la intrarea in mina."Primul miner, de 33 de ani, a fost scos de salvatorii minieri la suprafata. Este constient, cooperant si a iesit pe picioarele lui din mina. Echipajele medicale il evalueaza chiar acum", au transmis reprezentantii ISU, citati de News.ro.Ministrul Energiei, Anton Anton, a decis trimiterea de urgenta a Corpului de Control la Complexul Energetic Hunedoara, exploatarea miniera Lupeni, pentru a verifica imprejurarile in care s-a petrecut accidentul."Decizia a fost luata in cadrul intalnirii convocate de ministrul Energiei Anton Anton imediat dupa producerea surparii din mina Lupeni, in care au fost prinsi doi mineri care dirijau presiunea din subteran. Unul dintre acestia a fost scos din perimetrul surparii constient si cu semne vitale stabile, fiind dus la suprafata pentru a fi preluat de echipele SMURD. Celalalt miner a fost supus procedurilor medicale de prim ajutor", se mentioneaza in comunicatul ministerului.Conform sursei citate, la mina Lupeni s-au deplasat si inspectorii de protectie a muncii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Hunedoara.Citeste si:A murit unul dintre minerii prinsi sub pamant la Lupeni. Noutati despre starea ranitilorA murit inca un miner dintre cei trei prinsi joi in subteran la LupeniGuvernul aloca 55.000 de lei ca ajutoare pentru familiile minerilor ucisi si raniti la Lupeni ...citeste mai departe despre " A murit unul dintre minerii surprinsi de o surpare de pamant la Lupeni. Anton Anton face ancheta " pe Ziare.com