A revenit iarna: Mai multe trenuri au intarzieri in Gara de Nord, iar altele au fost anulate. Intarzieri si pe Aeroportul Otopeni

Potrivit CFR Calatori, din cauza fenomenului de chiciura de la nivelul firelor de contact, elementelor de infrastructura si materialului rulant, trenurile de la Bucuresti Nord la Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur circula cu intarzieri.Deoarece intre Ciulnita si Constanta nu poate fi utilizata tractiunea cu locomotive electrice, a fost luata decizia anularii urmatoarelor trenuri: IR 1581, IR 1582, IR 1587 si IR 1588 Bucuresti Nord - Constanta si retur, R 8212 Constanta - Fetesti, R 8011 Bucuresti Obor - Fetesti, R 8012 Ciulnita - Bucuresti Obor, R 8002 si R 8003 Constanta - Bucurestilor Obor si retur.In zonele unde este necesar, se intervine cu utilaje si cu locomotive Diesel, iar calatorii vor fi preluati spre destinatii cu trenuri din graficele de circulatie sau cu trenuri suplimentare, transmite CFR Calatori.Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga luni dimineata in Gara de Nord din Bucuresti au intarzieri intre 40 si 145 de minute. Astfel, trenul care ar fi trebuit sa ajunga de la Vatra Dornei Bai are o intarziere 40 de minute, trenul Chisinau-Bucuresti are intarziere de peste o ora, in timp ce trenul care ar fi trebuit sa ajunga de la Suceava in Bucuresti in jurul orei 5:20 are intarziere de 145 de minute.De asemenea, trenul Bucuresti Nord-Constanta, care ar fi trebuit sa plece din Gara de Nord la 6:20, are intarziere de o ora.Intarzieri si pe Aeroportul OtopeniNicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare.Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara normal, conform programului de zbor, potrivit situatiei de la ora 08:30 anuntate luni de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).Unele aeronave au inregistrat intarzieri de aproape doua ore.Astfel, o aeronava Lufthansa care trebuia sa decoleze la ora 07:05 spre Frankfurt, a fost programata pentru ora 08:52. In plus, un avion al companiei Tarom , tot cu destinatia Frankfurt,