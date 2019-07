"Domnule Eugen Teodorovici si doamna Pintea Sorina, azi ati fost premiati, caci azi am platit statului roman TVA. Pentru ce credeti? Pentru medicamente oncologice, achizitionate din Austria si Ungaria. E normal, incompetenta trebuie premiata, caci doar traim in tara in care habarnisti si cercetati penal stau in fruntea sistemului de sanatate", a scris, joi seara, pe Facebook , Oana Gheorghiu.Aceasta explica faptul ca Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea sa "nu sunt in stare sa asigure intregul tratament necesar copiilor bolnavi de cancer"."Noi il procuram din afara tarii, iar pentru aceste activitati subversive si rau voitoare achitam statului roman TVA 9%. Multumim din inima statului roman pentru oportunitate, absurd e un cuvant prea mic pentru ce traim", a mai scris Oana Gheorghiu.Aceasta si-a incheiat mesajul astfel: "Dar sa nu uitam #NoiFacemUnSpital, ei incaseaza taxe".Oana Gheorghiu a postat si extrasul de cont in care se vede ca Asociatia a virat Bugetului de stat 6.221 de lei.Asociatia "Daruieste Viata" construieste, exclusiv din donatii si sponsorizari, primul spital de Oncologie si Radioterapie pentru copiii diagnosticati cu cancer din Romania. ...citeste mai departe despre " Absurd e un cuvant prea mic: 6.000 de lei TVA pentru medicamente oncologice aduse din Austria si Ungaria " pe Ziare.com