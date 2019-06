Consiliul a informat MApN printr-o adresa, unde a motivat ca au fost gasite nereguli."Cert e ca din nou ne blocam in proceduri. Asta stim sa facem cel mai bine. Astazi vom raspunde la adresa. Ieri dupa masa am primit-o. Vom pune la dispozitie documentele cerute.Din ce spuneau juristii la acest moment, in 15 zile trebuie sa dea o solutie. Decizia a ajuns la Departamentul de Armamente. (...) Nu putem lua o decizie, la momentul acesta, procedura e blocata. Decizia ar fi fost sa incepem procedura de atribuire. (...) Nu au specificat de ce suspenda, doar ca s-a facut acea contestatie, unde au fost semnalate grave nereguli", a declarat ministrul Apararii.Procedura a fost suspendata in conditiile in care Les a precizat, saptamana trecuta, ca ar urma sa fie anuntati castigatorii pentru achizitia de corvete.In februarie 2019, Santierul Naval Constanta a renuntat la procesul intentat Guvernului si Ministerului Apararii, prin care solicita anularea licitatiei privind programul de inzestrare cu corvete multifunctionale. La acel moment, Les a anuntat ca a cerut Directiei Juridice din MApN sa identifice pasii legali de urmat.De altfel, in privinta achizitiei de corvete, a fost deschis si un dosar la Parchetul Militar privind unele suspiciuni in derularea legala a procedurii. Ulterior, dosarul a fost trimis la DNA.La inceputul lunii iunie, Les l-a eliberat din functie pe Andrei Ignat, secretar de stat al Departamentului pentru Armamente, dupa ce analiza privind inzestrarea a aratat "necesitatea relansarii si reenergizarii" managementului.Andrei Ignat este cel care a decis, in ianuarie, sa suspende procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale, dupa ce a sesizat Parchetul Militar. ...citeste mai departe despre " Achizitia de corvete a fost din nou suspendata. Ministrul Les e nemultumit " pe Ziare.com