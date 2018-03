Actiune inedita a unor romani din diaspora. Au demarat o stafeta pentru a aduce steagul UE la Guvern

Actiunea civica Aducem Steagul Inapoi a demarat o stefeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate demonstrativ direct de la Parlamentul European din Bruxelles.Membrii grupului spun ca prin demersul lor vor sa reaminteasca coalitiei guvernamentale apartenenta europeana a Romaniei, dar si sa transmita tuturor romanilor ca nu sunt singuri si ca trebuie sa se uneasca pentru a construi impreuna."Oficialii de la Bucuresti au mers pana intr-acolo incat au omis sa mai arboreze drapelul Uniunii Europene la investirea cabinetului Dancila. Pentru a readuce drapelul UE acolo unde ii este locul in guvern - langa tricolorul romanesc - actiunea civica Aducem Steagul Inapoi, pornita dinspre diaspora, isi propune, ca printr-o stafeta umana sa transmita guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate demonstrativ direct de la Parlamentul European din Bruxelles.Steagurile sunt insotite de un imens drapel UE cu dimensiuni de 10,5m/7m - semn al unitatii civice romanesti in jurul valorilor europene si simbol al protectiei impotriva abuzurilor de putere ale actualei coalitii de guvernamant", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Stafeta umana care transporta steagurile din mana-n mana a fost pusa in miscare in urma cu aproape doua saptamani si a strabatut deja Europa, trecand pe la comunitatile de romani din Zurich, Stuttgart, Bruxelles, Strasbourg, Munchen si Budapesta.Cele doua steaguri, impreuna cu marele drapel UE au fost predate de catre romanii din diaspora, romanilor din tara, sambata trecuta la Vama Bors.De acolo steagurile au inaintat prin Romania, din oras in oras spre Bucuresti, fiind fluturate in pietele publice din Oradea, Tg. Mures, Arad, Timisoara, Deva si Alba Iulia in cadrul unor manifestatii publice proeuropene.Astazi, stafeta a ajuns la Sibiu, dupa care se va indrepta spre Brasov si Pitesti, destinatia finala fiind atinsa pe 6 martie la Guvernul Romaniei din Bucuresti."Actiunea Aducem Steagul Inapoi este insa mai mult decat transferul steagurilor UE. Organizata in jurul Marelui Drapel si a steagurilor-mesager aduse direct de la Bruxelles, actiunea transnationala Aducem Steagul Inapoi marcheaza pe tot traseul sau unirea romanilor din diaspora cu cei din tara.Sustinerea trezirii civice a romanilor e un ...citeste mai departe despre " Actiune inedita a unor romani din diaspora. Au demarat o stafeta pentru a aduce steagul UE la Guvern " pe Ziare.com