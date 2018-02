Acum vor incerca sa faca raul cel mai mare si nu se vor da in laturi de la nimic! Cu pumnii si picioarele

Avem primele decizii ale CCR pe doua dintre Legile Justitiei, 303 si 304, si fiecare parte pretinde ca a invins. PSD, pentru ca legile au fost declarate in ansamblu constitutionale. PNL, pentru ca ele se intorc in Parlament. Cum e?

Procentual asa e, dar pe fond? Cate dintre exceptiile admise vizeaza chestiuni relevante si cate sunt chestiuni de tehnica legislativa fara impact major pe situatia justitiei?