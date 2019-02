"Este un dosar deschis ca urmare a sesizarii lui Sebastian Ghita din decembrie 2018. Este o ancheta in desfasurare, unde se vor respecta toate drepturile si libertatile persoanelor. In primul rand, se va respecta legea", a sustinut Adina Florea, la intrarea in Parchetul General.Florea a negat ca ancheta ar avea vreo legatura cu candidatura lui Kovesi la sefia Parchetului European. "Activitatea pe care o desfasor nu are legatura cu activitatea unor persoane", a precizat Florea.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Adina Florea confirma ca ancheta in cazul Kovesi a fost deschisa la sesizarea lui Sebastian Ghita " pe Ziare.com