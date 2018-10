Aviz negativ de la CSM pentru Adina Florea la sefia DNA. Toader il ignora si o sustine oricum

Cea care vrea sa fie sefa DNA a facut acuzatii grave despre presupuse abuzuri ale procurorilor, acuzand si in fata membrilor CSM ca DNA a facut "vedete inculpati" si i-a plimbat in catuse pe la televizor. Pusa sa explice acuzatiile, Florea a recunoscut ca de fapt nu are date si a preluat doar informatii aparute in spatiul public, multe dintre ele lansate de politicieni.Mai mult, ea a facut si afirmatii extrem de grave pentru un procuror. Ea a spus ca nu a fost niciodata un procuror independent (ulterior a precizat ca s-a exprimat gresit), a laudat unele modificari aduse Legilor Justitiei si a spus ca ea crede ca loialitatea procurorilor trebuie sa fie fata de institutiile statului, incluisv fata de Parlament. Asadar, Florea a spus ca ea ar fi mers in locul lui Kovesi sa fie audiata intr-o comisie Parlamentara si, daca acea comisie i-ar fi cerut, ar fi oferit dosare clasate.Despre subiecte sensibile - modificarile Codurilor Penale, pozitia Comisiei de la Venetia, a GRECO, criticile a mii de magistrati la adresa reformei din Justitie asa cum se doreste sa fie facuta de catre coalitia de Guvernare - Florea a evitat sa isi asume o pozitie, insistand ca "procurorul aplica legea, nu o comenteaza".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a luat apararea si in timpul audierii, avand mai multe interventii. La final s-a declarat, "fara sa se antepronunte", foarte multumit de raspunsurile date de Florea. De fapt, antepronuntarea lui Toader s-a produs in urma cu mai mult timp, cand a anuntat ca, indiferent daca CSM va da sau nu aviz pozitivel va trimite oricum propunerea presedintelui Klaus Iohannis.Data trecuta, audierea lui Florea fusese amanata pana la lamurirea situatiei privind sesizarea Inspectiei Judiciare cu privire la dosarul legat de provenienta protocolului secret SRI-Parchetul General publicat de Darius Valcov.Ziare.com va prezinta, in format LIVE TEXT, cele mai importante informatii si declarati de la audierea Adinei Florea, cea care vrea sa conduca DNA:13:24 - Aviz negativ de la CSM.13:00 - Deliberarile pot dura intre cateva zeci de minute si ore. Ramaneti alaturi d ...citeste mai departe despre " Aviz negativ de la CSM pentru Adina Florea la sefia DNA. Toader il ignora si o sustine oricum " pe Ziare.com