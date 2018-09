Adina Florea spune ca prioritatea sa daca ajunge sefa DNA va fi sa faca o evaluare. Cum vede modificarile la Codurile Penale (Video)

Adina Florea spune ca a primit cu "foarte multa emotie" anuntul ca ministrul Tudorel Toader a ales-o pe ea dintre cei sase candidati pentru sefia DNA si a marturisit ca se simte "foarte onorata". Ea crede ca l-a convins pe ministru prin experienta profesionala pe care o are, inclusiv in actul de conducere, dar si prin proiectul managerial pe care l-a depus.Magistratul considera insa ca este pregatita sa-si desfasoare activitatea din fruntea DNA cu "buna-credinta" si cu "maturitate" si da asigurari ca asupra sa nu s-au exercitat niciodata presiuni politice de-a lungul carierei. "Mi-e greu sa cred ca dupa 28 de ani se mai poate", a mentionat Adina Florea.La insistentele jurnalistului Digi24, care a dorit sa stie daca Adina Florea considera ca este nevoie de o reforma a DNA sau daca are reprosuri de facut la adresa fostei conduceri, Adina Florea a evitat sa dea un raspuns transant si s-a multumit sa spuna ca obiectivele si masurile pe care le propune le-a enumerat in proiectul managerial, mentionand insa ca este nevoie de o evaluare la DNA.Digi 24: Este nevoie de o reforma in DNA, asa cum a punctat in nenumarate randuri ministrul Justitiei, Tudorel Toader?Adina Florea: Despre o reforma, despre o evaluare a activitatii (a DNA-n.red.) si despre alte chestiuni care trebuie analizate, da, sigur, am scris in cuprinsul raportului (proiectul managerial- n.red.)Citeste si: Cine este Adina Florea, propusa la sefia DNA: O critica pe Kovesi si il citeaza pe Toader in proiectul managerialCe spune de modificarile Codurilor PenaleIntr-un alt interviu Adina Florea arata ca in 2009 a anchetat mai multe dosare de evaziune fiscala deschise, cazuri in urma carora s-a indisponibilizat o foarte mare cantitate de combustibil petrolier. Ea a facut un scurt rezumat al anchetelor realizate."Am adus atunci la bugetul de stat 2 milioane de euro. A fost un dosar care s-a soldat pentru prima data cu propunere de masura preventiva fata de persoana juridica. Am lucrat apoi impreuna cu doamna procuror Puiu la dosarul referitor la luarea de mita de la Politia Rutiera Constanta, au fost 50 de perchezitii simultan. S-au finalizat cu trimiteri in judecata si condamnari. Apoi sunt o serie de dosare de criminalitate ...citeste mai departe despre " Adina Florea spune ca prioritatea sa daca ajunge sefa DNA va fi sa faca o evaluare. Cum vede modificarile la Codurile Penale (Video) " pe Ziare.com