Adina Florea sustine ca DNA nu ar mai trebui sa cerceteze dosare de abuz in serviciu. Liviu Dragnea este judecat pentru aceasta infractiune

Mai multi politicieni au fost condamnati pentru aceasta infractiune, printre care Elena Udrea , Relu Fenechiu, Dan Sova sau inculpatii din dosarul Microsoft . Cel mai cunoscut caz aflat pe rolul instantelor este al liderului PSD, Liviu Dragnea.Declaratiile sunt facute in fata Sectiei de procurori din cadrul CSM, care trebuie sa dea un aviz in cazul acestei candidaturi la sefia DNA.Urmareste audierile din CSM in format LIVE TEXT - Adina Florea o ataca pe Kovesi si lauda Legile Justitiei"Cred ca obiectul DNA nu este constatarea si cercetarea abuzului in serviciu. Este acela de a cerceta si a pune pe masa judecatorilor infractiuni de nivel inalt si mediu", a spus Adina Florea.Potrivit acesteia, infractiunea de abuz in serviciu nu ar fi o infractiune de coruptie, ci ar trebui asimilata infractiunilor de serviciu."Nu stiu si nu cred ca rolul DNA este acela de a cerceta infractiuni facile, dimpotriva rolul DNA este acela de a cerceta si analiza si a gasi acele infractiuni de coruptie care au fost savarsite prin cele mai complexe si complicate metode de infractiune alese de infractori...Infractiunile, facile, cele de abuz in serviciu, intra in competenta parchetelor de tribunale si cele de pe langa judecatorii", a declarat Adina Florea.Cel mai cunoscut caz aflat in instante, judecat pentru aceasta infractiune, este cel al Angajarilor la DGASPC Teleorman, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Politicianul a contestat decizia si ICCJ a inceput judecarea apelului chiar azi.Abuzul in serviciu: 53% din activitatea DNAPotrivit datelor oficiale, din bilantul pe 2017 al DNA, peste jumatate din activitatea parchetului anticoruptie o reprezinta investigarea faptelor de abuz in serviciu (53%).Este vorba de o infractiune specifica fraudei si coruptiei in domeniul achizitiilor publice.Citeste si: Ordonanta de urgenta pentru salvarea lui Liviu Dragnea: Care sunt efectele dezincriminarii abuzului in serviciuIn anul 2017, procurorii DNA au avut de instrumentat 5.937 de dosare avand ca obiect infractiuni de abuz in serviciu. 189 de inculpati au fost trimisi in judecata in 2017 pentru fapte de abuz in serviciu, ia ...citeste mai departe despre " Adina Florea sustine ca DNA nu ar mai trebui sa cerceteze dosare de abuz in serviciu. Liviu Dragnea este judecat pentru aceasta infractiune " pe Ziare.com