Administrator judiciar retinut dupa ce a pretins 4 milioane de lei mita: Procurorii l-au prins in flagrant

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au retinut pentru 24 de ore administratorul judiciar al unei firme, acuzat de luare de mita, dar si o alta persoana, care este acuzata de complicitate la luare de mita.Procurorii sustin ca, in perioada 2017 - 2019, administratorul judiciar ar fi pretins de la reprezentantii unei firme aflata in reorganizare 5% din totalul datoriilor prevazute in planul de reorganizare."Ar fi pretins de la administratorul unei societati comerciale aflata in reorganizare (martor in cauza) sa-i remita o suma de bani, reprezentand echivalentul a 5% din totalul datoriilor (aproximativ 4.000.000 lei) prevazute in planul de reorganizare, pentru ca in schimb sa nu isi indeplineasca obligatiile legale in cadrul procedurii reorganizarii, prin inactiunile sale incalcand prevederile Legii nr.85/2014 atat in relatia cu debitorul, cat si cu instanta judecatoreasca", se arata in comunicat.Potrivit procurorilor, banii i-au fost dati administratorului judiciar fie numerar, fie sub forma unor lucrari de asfaltare sau pavare efectuate la locuinta acestuia sau pentru firme ale unor rude."O alta transa de bani, in valoare de 20.000 euro, i-a fost remisa inculpatului la data de 01 octombrie 2019, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante. De mentionat este faptul ca, inainte de interventia procurorilor anticoruptie, administratorul judiciar i-a dat banii primiti cu titlu de mita celeilalte inculpate care i-a ascuns in trusa medicala de prim-ajutor a autoturismului personal", se mai arata in comunicatul DNA.Cei doi inculpati vor fi prezentati Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.