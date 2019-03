Administratorul ELCEN: Bucurestenii risca sa ramana fara apa calda. E un moment critic!

Astfel, Sierra Quadrant trage un nou semnal de alarma privind situatia critica din sistemul de termoficare."Sierra Quadrant afirma ca, dincolo de infiintarea noilor companii energetice, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu si-a respectat obligatiile de plata stipulate in OG 36/2006 privind plata subventiei aferente energiei termice livrate catre populatie si nu a efectuat nici pana in prezent plata sumelor prevazute pentru luna ianuarie", se arata in comunicat.Administratorul atrage atentia ca, in lipsa acestor fonduri, ELCEN nu isi poate achita obligatiile de plata restante catre Romgaz , furnizorul de gaze naturale, situatie in care Romgaz poate sista livrarea materiei prime catre ELCEN."Acest fapt conduce automat la oprirea tuturor instalatiilor utilizate de ELCEN pentru producerea energiei termice, distribuita ulterior de RADET catre utilizatorii finali (cetateni, scoli, gradinite, agenti economici) ", se arata in comunicat.Sierra Quadrant atrage atentia ca subventia pentru luna ianuarie in cuantum de 175 milioane de lei nu a fost virata nici sub forma de avans direct catre Romgaz, conform conventiei de justificare a avansurilor, si nici achitata prin contul Escrow pus la dispozitia producatorilor, ELCEN avand o cota de 70% din totalul energiei termice produse."Sierra Quadrant afirma ca refuzul PMB de a efectua platile amintite ameninta intregul proces de reorganizare a ELCEN, condamnand la faliment aceasta societate de stat de importanta strategica. In momentul in care ELCEN nu isi poate asigura materia prima necesara productiei de energie electrica si termica, din cauza actiunilor PMB, sansele de reorganizare a ELCEN sunt ingreunate intr-o maniera considerabila", se arata in comunicat.Ovidiu Neacsu, partener fondator Sierra Quadrant, atrage tentia ca argumentele, prin care se incearca acreditarea ideii conform careia disputele dintre actorii politici legate de bugetul national sunt cauza acestei tergiversari, denota lipsa interesului real pentru rezolvarea problemelor intampinate."Datoria celor alesi de cetateni sa-i reprezinte si sa administreze viata unui oras este in primul rand fata de ...citeste mai departe despre " Administratorul ELCEN: Bucurestenii risca sa ramana fara apa calda. E un moment critic! " pe Ziare.com