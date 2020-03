Adrian Streinu-Cercel: In primul rand plamanul este afectat de coronavirus. Foarte multi pacienti se vindeca fara sechele

"In principal, plamanul este afectat de acest virus si in mod secundar celelalte organe. (...) Pentru a functiona avem nevoie ca toate organele sa fie oxigenate la valori maximale, iar aceasta oxigenare a organelor interne se produce cu ajutorul plamanului. Plamanul este cel care permite accesul oxigenului in alveole (...) si din pacate acest virus nu face altceva decat dezlipeste pneumocitele, celulele care sunt specifice plamanului, de pe membrana bazala si practic fara pneumocite nu se poate face acest transfer de gaze, practic omul se sufoca vazand cu ochii.Si atunci in terapie intensiva noi intervenim cu un aparat de ventilatie special, plus suport respirator de plaman artificial si practic scoatem sangele din organismul pacientului, il trecem prin niste filtre si pe urma in reintroducem oxigenat, evident ca aceste proceduri se fac cu niste costuri care sunt uriase, dar reusim sa salvam vieti" a afirmat Adrian Streinu Cercel miercuri seara, la Antena 3.Vezi cele mai noi informatii despre noul coronavirusAcesta a precizat ca plamanii pot ramane cu "o serie de sechele", pentru ca vindecarea se face cu cicatrici, iar rezistenta pacientului la efort este posibil sa "se reduca dramatic", iar unii pacienti pot ramane dependenti de aparate de oxigenare, calitatea vietii in cazul lor fiind "mult redusa". El a mentionat ca aproximativ 5-10 la suta dintre cei cu forme severe raman cu sechele in urma COVID-19."Foarte multe persoane, respectiv majoritatea se vindeca cu restitutio ad integrum, asta inseamna cu refacerea in totalitate a structurii", a precizat medicul.Acesta a mentionat ca in prezent pe teritoriul Romaniei circula peste 300 de virusuri cu tropism respirator.Streinu Cercel a spus ca este "falsa cu majuscule" afirmatia conform careia tratamentul cu vitamina C a fost foarte eficient in China.Medicul a precizat ca trebuie limitate deplasarile si aglomeratiile care nu sunt necesare, in conditiile in care oamenii nu isi pot da seama dupa simptome care sunt cei bolnavi.Citeste si:Recomandarile autoritatilor pentru romani: Care sunt masurile prin care ne protejam ...citeste mai departe despre " Adrian Streinu-Cercel: In primul rand plamanul este afectat de coronavirus. Foarte multi pacienti se vindeca fara sechele " pe Ziare.com