Aeroportul din Strasbourg a fost evacuat in urma unei alerte cu bomba

Situat la aproximativ 15 kilometri vest de capitala europeana, aeroportul Strasbourg-Entzheim a primit miercuri catre pranz un e-mail "rauvoitor" in care se evoca prezenta unei bombe in incinta, potrivit Prefecturii din Bas-Rhin.Cele 350 de persoane prezente pe aeroport in acel moment au fost evacuate in vederea unei verificari minutioase, potrivit prefecturii."Pasagerii au fost primiti intr-un local din apropiere, unde li s-a distribuit hrana", a precizat aceeasi sursa.Doua zboruri dus-intors catre Munchen si Toulouse au fost anulate, iar patru zboruri cu destinatia Lyon, Nisa, Amsterdam si Nantes au fost amanate, potrivit aeroportului.UPDATE Aeroportul a fost redeschis miercuri dupa-amiaza, dupa mai multe ore in care a fost verificat. Nicio bomba nu a fost descoperita.