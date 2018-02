Aeroportul Otopeni a ramas fara paza si servicii de curatenie

Astfel, pana cand situatia va fi remediata, s-a recurs la solutii de avarie, cum ar fi ca angajatii Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) sa faca voluntar curatenie, informeaza Digi24. CNAB a anuntat, de asemenea, ca angajeaza 91 de femei de serviciu pentru o perioada de 31 de zile. Candidatele ar trebui sa fie absolvente ale ciclului gimnazial si sa aiba experienta de minim doi ani pe un post similar.Dupa ce presa a scris despre acest caz, joi in jurul orei 13:00 ministrul Transporturilor Lucian Sova a informat ca trimite Corpul de control pentru a verifica modul in care Aeroportul Otopeni a ajuns in aceasta situatie, informeaza Digi 24.Romprest avea contract de 17 aniPana acum Romprest asigura curatenia pe Aeroportul Henri Coanda inca din anul 2001. Compania de Aeroporturi spune ca pasagerii s-au tot plans de faptul ca aeroportul este murdar asa ca a decis sa nu mai incheie un nou contract cu acest operator de curatenie."Avand in vedere ca serviciile de curatenie si salubritate din aeroport au fost, de-a lungul timpului, criticate de pasageri, transformandu-se intr-unul dintre punctele vulnerabile ale Aeroportului Henri Coanda, managementul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a decis ca noile contracte sa fie guvernate conform unor reguli de eficienta si sa instituie o serie de criterii stricte de verificare a activitatilor de curatenie, pe care firma castigatoare trebuie sa le respecte", a comunicat CNAB pentru News.ro.Cat despre serviciile de baza, ceva esential in orice aeroport, Adevarul scrie ca ar fi fost asigurate tot de Romprest, societate cu care CNAB nu a dorit sa continue colaborarea.CNAB a lansat in luna decembrie un anunt de achizitie publica pentru servicii de curatenie in valoare de peste 9 milioane de euro si un altul pentru servicii de paza in valoare de peste 4 milioane de euro.Citeste si:Henri Coanda, in top 5 aeroporturi din Europa in functie de cresterea traficului aerianSistem de recunoastere faciala pe aeroportul Otopeni - investitie de 8,9 milioane de euroPistele de la Otopeni au probleme grave. Iata de ce au ajuns avioanele sa aiba intarzieri chiar si de 4 ore ...citeste mai departe despre " Aeroportul Otopeni a ramas fara paza si servicii de curatenie " pe Ziare.com