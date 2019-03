Afacerea bancnotelor false de 50 de euro: Interlopii si-au cumparat masini, telefoane si tratamente cu acid hialuronic pentru iubite

Cum a fost posibil?"Sunt forta, forta, sunt astia", se lauda intr-o discutie telefonica Ioan-Alin Nacu (32 de ani) . Barbatul nu stia ca este monitorizat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) intr-un dosar de inselaciune si punere in circulatie de valori straine falsificate.CV-ul "forta""Forta" era data de calitatea banilor falsificati, spun anchetatorii.Mai multe persoane care vindeau produse online au fost pacalite in acest caz. Procurorii spun despre Nacu Alin ca este un individ violent si agresiv, fiind cunoscut in mediile infractionale cu pseudonimul Cheliosu sau Alin Chelul.El aparea frecvent in anturajul unor lideri ai gruparilor interlope Duduianu, Caran sau Sportivii. In plus, era prieten bun cu Vaduva Sofian zis Denom, unul dintre liderii clanului Duduianu, si cu Rosca Nicolae, zis Nicu, influent in clanul Sportivilor.In octombrie 2016, Cheliosu a fost condamnat de Tribunalul Munchen la un an si 11 luni de inchisoare cu suspendare, pentru loviri cauzatoare de vatamare corporala grava, mutilare sau infirmitate permanenta.Tranzactia din benzinarieTotul a inceput in septembrie 2018, atunci cand un argesean a vandut un Renault Megane 2 cu suma de 1.900 euro.Cumparatorul l-a gasit pe o platforma de anunturi online. Tranzactia a avut loc seara, in jurul orei 22:00, intr-o benzinarie din orasul Topoloveni.Cheliosu a fost cel care a achitat masina, potrivit camerelor de supraveghere, arata procurorii DIICOT. Argeseanul a observat abia acasa ca banii erau falsificati.ReteauaCumparatorii au lasat insa destule urme, iar procurorii au ajuns al ei. Interceptarile telefonice au descoperit o adevarata retea specializata in achizitia de produse cu bancnote falsificate.Membrii retelei se deplasau peste tot in tara sa cumpere produse si se prezentau vanzatorilor cu identitati false. Cele mai cautate ar fi fost telefoanele mobile, spun anchetatorii.Erau cautati diferiti agenti economici, unde produsele vandute nu se fiscalizeaza, astfel incat bunurile erau achizitionate in euro.Imagini de la perchezitiiVideo: DIICOTTratament cu acid hialuronic: 200 de euroSotia Cheliosului isi cumpara ...citeste mai departe despre " Afacerea bancnotelor false de 50 de euro: Interlopii si-au cumparat masini, telefoane si tratamente cu acid hialuronic pentru iubite " pe Ziare.com