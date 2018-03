Afacerile milionarului Comana: Patru dintre imobilele cumparate de la Dragnea au fost vandute inainte sa puna DNA sechestru pe ele

In 2009, Costel Comana a facut sase achizitii imobiliare de la Dragnea, insa, in 2016, doar doua terenuri mai erau in proprietatea familiei Comana. Pe acestea procurorii DNA au pus sechestru.Celelalte patru au fost vandute de Adela Comana, fiica lui Costel Comana, in 2015, imediat dupa ce a facut succesiunea dupa tatal sau. Trei erau in Turnu Magurele (Teleorman) si unul in Navodari (Constanta). Unul dintre acestea a ajuns la firma la care actionar principal era fiul liderului PSD.Dosarul de la TribunalDetaliile apar in dosarul in care partenerul de afaceri al lui Comana, Iorgu Ganea, asociat si administrator al companiei Regiotrans, Estrela Stefanescu, sef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub au fost trimisi in judecata. Cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti, datele sunt din dosarul care a ajuns in instanta.Exclusiv "Afacerile" milionarului roman care s-a sinucis in drum spre Costa Rica: Cum s-au evaporat pana in Brazilia subventii de zeci de milioane de euroMoartea lui Costel Comana a fost clasata de anchetatori drept sinucidere. Deoarece procurorii DNA il cercetau pe milionar pentru fapte care ar fi adus statului prejudicii de 236.238.281 lei (echivalentul a 54.506.882 euro), bani care au fost investiti in diverse afaceri sau imobile, acestia au pus sechestru asigurator pe mostenirea sa. Dupa moartea milionarului, in urma partajului succesoral, aceste bunuri au ajuns in posesia fiicei acestuia, Adela Comana.Cinci imobile vandute in 2015-2016Adela Comana a facut succesiunea dupa tatal sau pe 28 mai 2015, la circa trei luni de la decesul lui Costel Comana. In esenta, tanara mostenise 12 imobile (terenuri, case, apartamente), conturi bancare si participatii la opt firme. Pe 15 iunie 2016, atunci cand procurorii DNA au pus sechestru pe mostenirea lui Comana, au constat ca cinci din aceste imobile fusesera vandute, in 2015, de Adela Comana.Dupa cum am aratat, era vorba de patru imobile achizitionate de la Liviu Dragnea, dar si de un apartament in centrul Capitalei. In final, sechestrul asigurato ...citeste mai departe despre " Afacerile milionarului Comana: Patru dintre imobilele cumparate de la Dragnea au fost vandute inainte sa puna DNA sechestru pe ele " pe Ziare.com