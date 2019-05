Afaceristul austriac care a recunoscut ca i-a dat 2,1 milioane de euro spaga lui Sebastian Vladescu, condamnat la 3 ani cu suspendare

Instanta a confiscat suma de 1.100.000 euro de la afacerist si a mentinut masurile asiguratorii dispuse in acest caz de procurorii DNA.Din punct de vedere procedural, magistratii au admis acordul de recunoastere al vinovatiei incheiat de Josef Hornegger cu DNA.Josef Hornegger a recunoscut la DNA ca i-a dat peste 2,1 milioane de euro fostului ministru de Finante Sebastian Vladescu pentru a interveni pe langa ministrul Transporturilor pentru plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti - Constanta.Acelasi om de afaceri a recunoscut ca a dat peste 1,1 milioane de euro secretarului de stat din Ministerul Transporturilor Constantin Dascalu.Procurorii DNA aratau in luna martie ca, in perioada 2009-2013, Josef Hornegger, directorul reprezentantei din Romania a companiei austriece, a contribuit la negocierea si plata unui comision de 10% din valoarea sumelor incasate de la compania feroviara catre oficialii romani implicati in deblocarea platilor sau care le puteau influenta.Citeste si: Afaceristul care i-a dat mita fostului ministru Vladescu, trimis in judecata dupa ce si-a recunoscut vinovatiaCum s-ar fi impartit baniiDNA prezenta cum s-au impartit banii, potrivit probelor din dosar si a acordului de recunoastere incheiat cu Josef Hornegger."Ca urmare a acestor demersuri, Hornegger Josef a contribuit la remiterea, cu titlu de mita, a mai multor sume de bani unor oficiali din cadrul Ministerelor de Finante si Transporturi, dupa cum urmeaza:- Suma totala de 1.114.000 euro a fost data inculpatului Dascalu Constantin, pentru ca acesta sa isi indeplineasca atributiile de serviciu de secretar de stat in Ministerul Transporturilor in asa fel incat sa asigure, pe de o parte, finantarea necesara platii facturilor aferente lucrarilor efectuate la tronsonul de cale ferata Bucuresti-Constanta si, pe de alta parte, finantarea necesara platii TVA restante de la lucrarile efectuate la tronsonul Bucuresti-Campina;- Suma totala de 65.000 euro a fost remisa fostului ministru de Finante, Vladescu Sebastian, in acelasi scop;- Suma totala de 2.117.000 euro a ajuns tot la inculpatul Vladescu Sebastian, care ar fi urmat sa isi exercite influenta pe care a pretins ca o av ...citeste mai departe despre " Afaceristul austriac care a recunoscut ca i-a dat 2,1 milioane de euro spaga lui Sebastian Vladescu, condamnat la 3 ani cu suspendare " pe Ziare.com