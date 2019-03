Afaceristul care i-a dat mita fostului ministru Vladescu, trimis in judecata dupa ce si-a recunoscut vinovatia

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus sesizarea instantei de judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei in cazul lui Josef Hornegger, la data faptelor reprezentant al unei companii austriece, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la dare de mita (2 fapte) si complicitate la cumparare de influenta.Anchetatorii sustin ca, in perioada 2005 - 2014, oficiali romani sau persoane cu influenta asupra acestora ar fi primit, de la o companie austriaca, in baza unor intelegeri, aproximativ 20 de milioane de euro pentru ca, in schimbul acestor sume, sa se asigure incheierea contractelor si plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferata, precum si plata TVA restante pentru reabilitarea unei alte linii de cale ferata care fusese deja realizata de aceeasi companie."Banii incasati ilegal reprezentau procente din valoarea fiecarei plati facute de statul roman si erau achitati succesiv, pe masura ce compania constructoare incasa, la randul ei, contravaloarea lucrarilor efectuate, de la statul roman (respectiv de la Compania Nationala de Cai Ferate ' CFR ' SA - CNCFR) ", mentioneaza DNA.Concret, arata procurorii, in perioada 2009 - 2013, Josef Hornegger, directorul reprezentantei din Romania a companiei austriece, ar fi contribuit la negocierea si plata unui comision de 10% din valoarea sumelor incasate de la compania feroviara, catre oficialii romani implicati in deblocarea platilor sau care le puteau influenta."Ca urmare a acestor demersuri, Josef Hornegger a contribuit la remiterea, cu titlu de mita, a mai multor sume de bani unor oficiali din cadrul Ministerelor de Finante si Transporturi, dupa cum urmeaza:suma totala de 1.114.000 euro a fost data inculpatului Constantin Dascalu, pentru ca acesta sa isi indeplineasca atributiile de serviciu de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, in asa fel incat sa asigure, pe de o parte, finantarea necesara platii facturilor aferente lucrarilo ...citeste mai departe despre " Afaceristul care i-a dat mita fostului ministru Vladescu, trimis in judecata dupa ce si-a recunoscut vinovatia " pe Ziare.com