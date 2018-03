Aflata sub atacuri permanente, Romania refuza sa adopte legea Securitatii Cibernetice: "Impasul e politic" Interviu

O astfel de lege a fost respinsa in 2014 de Parlament, iar proiectul la care a lucrat doi ani mai tarziu Guvernul Ciolos a fost abandonat dupa plecarea acestuia de la Palatul Victoria. Prin urmare, la ora actuala institutiile din Romania, de stat sau private, se protejeaza asa cum pot in fata atacurilor cibernetice, in lipsa unui sistem national functional. In alte state, in schimb, legislatia este adaptata constant la noile provocari de securitate.Intr-un interviu acordat Ziare.com, Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii si fost consilier prezidential pe probleme de securitate nationala, vorbeste despre riscurile la care ne supunem in absenta acestei legi, absenta cauzata de impasul politic care ne impiedica sa luam o decizie altminteri fireasca pentru un stat membru al UE si al NATO.Spuneti-ne mai intai de ce e nevoie de o Lege a Securitatii Cibernetice.Legea este extrem de importanta si necesara. Este fundamentul activitatii de protejare a Romaniei impotriva amenintarilor cibernetice. Or, toate analizele, toate studiile din ultimii ani arata ca amenintarile cibernetice sunt considerate a fi una dintre cele mai importante trei mari amenintari la adresa securitatii unui stat.Mai mult decat atat, aparitia agresiunilor informationale (de exemplu, cele pe care le reclama SUA vizavi de alegerile lor) se dezvolta pe aceiasi vectori pe care se dezvolta si amenintarile cibernetice, Internetul fiind unul dintre acesti vectori.Deci, cu atat mai mult avem nevoie de o lege care sa spuna clar ce este securitatea cibernetica a Romaniei, cum trebuie aparata ea, ce componente (institutii, infrastructuri critice, alte elemente) trebuie sa fie protejate, cine trebuie sa faca lucrul asta, in ce conditii, tocmai pentru a avea, pe de o parte, un cadru legal european, modern si pe de alta parte, pentru a avea posibilitatea ca in cazul in care anumite abuzuri se manifesta, ele sa poata fi sanctionate.Citeste si:Romania este tara ideala pentru a fi folosita in atacuri cibernetice - raportComisar european: Razboaiele viitorului nu se vor purta cu tancuri, ci cu retele informatice (Video) ...citeste mai departe despre " Aflata sub atacuri permanente, Romania refuza sa adopte legea Securitatii Cibernetice: "Impasul e politic" Interviu " pe Ziare.com