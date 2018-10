Analiza AFP: Referendum impotriva mariajului gay in Romania, intr-o atmosfera nociva

Un "da" in urma referendumului, creditat cu o victorie zdrobitoare, va permite modificarea Constitutiei in vederea definirii casatoriei ca "uniunea intre un barbat si o femeie" si nu intre "soti", ca in prezent.Din punct de vedere legal, nu se va schimba nimic, pentru ca legislatia romana nu autorizeaza casatoria intre persoane de acelasi sex. Insa o interdictie explicita va face si mai dificila, eventual imposibila, orice schimbare viitoare in favoarea cuplurilor homosexuale, denunta opozantii consultarii.La fel de ingrijorator, ei se tem de o intensificare a unei atmosfere "reactionare" in tara - cu asentimentul Guvernului de stanga, ale carui accente demagogice ii ingrijoreaza pe aparatorii drepturilor omului.O societate dezbinataDupa anuntarea referendumului, "societatea s-a impartit brusc", constata Florin Buhuceanu, un activist in cadrul comunitatii lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT) din Romania, o tara care a scos homosexualitatea de sub incidenta penala abia la inceputul anilor 2000.El este satul de graffiti cu mesaje homofobe si vecini care refuza sa-l salute. Insa nu a simtit vreodata atata animozitate fata de homosexuali ca inaintea referendumului din weekend, sustinut de Biserica, o instituie bogata si influenta, al carei patriarh a catalogat recent consultarea drept un "act patriotic"."De o parte exista oameni 'onorabili', care apara valorile familiei, iar de cealalta cei care 'ameninta' aceste valori si trebuie sa fie pedepsiti", deplange barbatul in varsta de 47 de ani.Partenerul sau, Victor Ciobotaru, constata o recrudescenta a "atacurilor pe retele de socializare", provenind chiar de la cunostintele sale. "Sunt sigur ca, daca ne-am intalni, nu ar ezita sa treaca la fapte".Singura speranta a opozantilor este ca absenteismul sa duca la esuarea referendumului, avand in vedere ca este necesar ca 30% dintre cei inscrisi pe listele electorale sa voteze pentru ca scrutinul sa fie validat.Social-democratii (PSD, la putere) si aliatii lor liberali au dat asigurari ca-si pastreaza neutralitatea fata de referendum. Insa, pe teren, alesii lor participa la slujbe si la reuniuni la care prelati ortodocsi fac campanie in favoarea taberei "da", i ...citeste mai departe despre " Analiza AFP: Referendum impotriva mariajului gay in Romania, intr-o atmosfera nociva " pe Ziare.com