AFP: Tara model din UE pentru cum isi trateaza ursii. Romania are de unde invata

Slovenia, tara situata la est de arcul alpin, are motive de ingrijorare: pe parcursul ultimului deceniu, numarul exemplarelor de urs care populeaza padurile sale s-a dublat si a atins pragul de o mie, iar intalnirile inopinate dintre oameni si ursi s-au inmultit.Fenomenul nu pare insa sa il ingrijoreze peste masura pe Ljubo Popovic, un pensionar sloven de 67 de ani. "Daca va intalniti cu un urs, e mai bine sa va retrageti (...) Insa nu exista un pericol. Si ursul prefera sa bata in retragere", a explicat acest rezident din Banja Loka, o localitate din sudul tarii, una dintre zonele slovene populate cu ursi, arata o analiza AFP.La o ora de mers cu automobilul spre vest, in apropiere de satul Markovec, Miha Mlakar a facut o pasiune pentru aceste animale, pe care o dezvaluie vizitatorilor in timpul unor expeditii de observare. Inainte sa inceapa sa urmareasca ursii cu aparatul de fotografiat, tanarul sloven era vanator."Nu pot sa-mi imaginez aceasta padure fara ursi. Ei fac mediul inconjurator mai salbatic, virgin, natural, asa cum era in urma cu cateva sute sau mii de ani", a declarat el.Dupa ce s-au aflat in pragul disparitiei la inceputul secolului al XX-lea, populatiile de ursi au crescut din nou in Slovenia in urma eforturilor de conservare depuse de autoritati incepand cu anii 1930.Ursul sloven a devenit chiar un produs de export: opt exemplare (masculi si femele) originare din aceasta tara au fost eliberate in partea franceza a Muntilor Pirinei intre 1996 si 2006.In Muntii Pirinei traiesc in prezent aproximativ 40 de ursi. Guvernul francez doreste sa aduca in regiune alte doua exemplare de urs brun - doua femele - pentru a garanta supravietuirea speciei in acest areal.Tentatia pubelelorCu o suprafata totala mai mica decat cea a regiunii franceze Languedoc-Roussillon, Slovenia, o tara cu 2 milioane de locuitori, are de 20 de ori mai multi ursi decat Franta, unde prezenta acestor animale nu inceteaza sa genereze diviziuni in randul locuitorilor din zonele vizate.In Slovenia, peste 60% dintre locuitori se declara de acord cu prezenta ursilor in proximitatea lor, potrivit unui sondaj realizat in 2016, desi doresc ca numarul acestor animale sa fie reglementat.