Agentia de evaluare Moody's pregateste retrogradarea in masa a companiilor afectate de coronavirus

Doi dintre principalii analisti de la Moody's au dezvaluit ca agentia a inceput revizuirea cu cele mai afectate sectoare, precum companii aeriene, firme care ofera croaziere si companii petroliere, insa urmeaza sa extinda analiza."Derulam o revizuire globala a ratingurilor afectate de coronavirus", au declarat pentru Reuters directorul de strategie globala, Anne Van Praagh, si directorul asociat pentru analiza companiilor, Christina Padgett."Pana la sfarsitul saptamanii vom avea un numar consistent de decizii de rating", a adaugat Van Praagh, precizand ca aceste actiuni vor afecta grupuri de companii sau sectoare in acelasi fel.La inceputul acestei saptamani, Moody's a apreciat ca aproximativ 9% din cele 920 de companii din Europa, Orientul Mijlociu si Africa carora le acorda un rating au o "expunere mare" pe efectele pandemiei de coronavirus iar alte 54% au o expunere moderata. De asemenea, Moody's estimeaza ca aproximativ 16% din cele peste 2.000 de companii din America de Nord carora le acorda un rating sunt in pericol sa le fie revizuit ratingul conform unui scenariu asteptat al unei recesiuni globale."Avem virusul, caderea semnificativa a pretului materiilor prime si acum presiunile de pe pietele de capital. Aceasta combinatie de evenimente este fara precedent asa ca trebuie sa o abordam din mai multe unghiuri diferite", a spus Padgett.Primul val de retrogradari ar putea sa se intinda pe parcusul a cateva saptamani. Pe langa sectoare precum companiile aeriene, petrolul si gazele naturale sau calatorii, ar putea fi afectate puternic si companiile de shipping, hotelurile si firmele din divertisment si petrecerea timpului liber.De asemenea, firmele cu o situatie financiara slaba care sunt deja in categoria junk ar putea sa sufere o retrogradare cu mai multe trepte in timp ce pe de alta parte sprijinul guvernamental, daca este suficient de puternic, ar putea scuti alte firme. "Unele din marile companii care sunt supuse la presiuni ar putea beneficia de sprijinul extraordinar al guvernului iar in acele cazuri, actiunile de rating ar putea fi mai moderate", a spus Anne Van Praagh.Urmareste LIVE cele mai noi informatii d ...citeste mai departe despre " Agentia de evaluare Moody's pregateste retrogradarea in masa a companiilor afectate de coronavirus " pe Ziare.com