Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca s-ar putea desfiinta. Sute de milioane de euro, bani de la UE, ar putea fi pierduti

Este vorba despre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Inspectia Muncii, Casa Nationala de Pensii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), au declarat surse din institutii pentru Ziare.com.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a confirmat recent ca se pregateste un proiect de lege pentru reorganizarea institutiilor bugetare, insa nu a dat detalii despre aceasta masura."Cand o sa am intregul proiect finalizat, o sa-l pun in dezbaterea presei", a declarat Lia Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa, precizand ca va fi finalizat foarte repede.Surse avizate ne-au declarat ca proiectul de lege presupune comasarea institutiilor aflate in subordinea Ministerului Muncii, iar in urma acestui proces, cel mai mult ar putea avea de pierdut Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), care ar putea ramane fara peste 100 de milioane de euro, bani veniti de la Comisia Europeana."Comasarea este sigura si vine cu probleme care pleaca de la administrativ, teritorial, pana la surse de fonduri europene. ANOFM este singura institutie din tara care are alocati 100 de milioane de euro de la Comisia Europeana, sunt bani care sunt exclusiv pentru agentie.Banii sunt folositi pentru cursuri de formare profesionala, incadrarea persoanelor pe piata muncii, formarea personala a somerilor, cei care nu au locuri de munca. Banii acestia se pierd", au declarat sursele citate.Acestea au precizat ca mai exista alte 60 de milioane de euro, pe care ANOFM deja le-a accesat pentru diverse proiecte, proiecte care in urma comasarii institutiilor se vor inchide, pentru ca nu exista cadru legal sa continue.Mai mult, desfiintarea ANOFM ii va afecta si pe romanii care lucreaza in spatiul european."Desfiintarea ANOFM va afecta si romanii care lucreaza in spatiul european, pentru ca ei sunt ajutati de catre institutie pentru a obtine un loc de munca mult mai usor. Institutia centralizeaza locurile de munca, oamenii isi depun CV-urile, se face o mediere a muncii si ei vor fi plasati ca forta de munca din statele europene. Cu bani prin fonduri europene sau cu bani din bugetul asigurarilor pentru somaj, care acum se vor pierde", au subliniat sursele citate, pentru Ziare.com.Totodata, daca Ministerul Muncii comaseaza institutiile aflate in subordinea sa, Romania va fi singura tara europeana car