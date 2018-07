De altfel, doar in aceasta luna valoarea voucherelor de vacanta este de patru ori mai mare decat cea pe intreg anul 2017, care a fost de 30 milioane de euro.In iunie au fost emise 11,3 milioane de vouchere de vacanta pe hartie, care valoreaza peste 117 milioane de euro, si 274.000 de vouchere pe suport electronic, in valoare de aproximativ 7,8 milioane de euro, spun reprezentantii ANAT."Cresterea considerabila de la 3 milioane de euro in iunie 2017 la 125 milioane de euro in iunie 2018 a fost impulsionata de acordarea acestor beneficii extra-salariale catre angajatii bugetari", explica acestia.Per total, intre ianuarie si iunie, au fost emise aproximativ 14 milioane de vouchere pe hartie si in format electronic, care valoreaza aproximativ 148 milioane de euro. Aceasta suma este cinci ori mai mare fata de cea din 2017.Voucherele de vacanta au fost introduse pe piata din Romania in 2009, dar acordarea lor a fost oprita in sistemul public dupa un an, din cauza crizei economice, si de atunci a fost restrictionata an de an prin act normativ.Pana anul trecut, doar angajatii din sistemul privat au primit vouchere de vacanta. Insa, in perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, si bugetarii primesc vouchere de vacanta in limita unui salariu minim pe economie/persoana."De la 1 decembrie, in locul voucherelor de vacanta pe hartie sau electronice, bugetarii vor primi o indemnizatie, potrivit articolului 26 din Legea Salarizarii personalului platit din fonduri publice. Asfel, numarul si valoarea voucherelor de vacanta la nivel de tara vor scadea considerabil", mai spun reprezentantii ANAT.In Romania, voucherele de vacanta sunt emise de companiile de tichete valorice Cheque Dejeuner, Edenred si Sodexo Pass. ...citeste mai departe despre " Voucherele de vacanta, nivel record in iunie - 125 milioane de euro. Cine primeste aceste beneficii " pe Ziare.com