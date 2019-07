Aglomeratie in Vama Giurgiu. CNAIR da vina pe numarul mare de masini si pe bulgari

Potrivit CNAIR, in punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse se inregistreaza coloane mari de autoturisme pe sensul de iesire din Romania inspre Bulgaria, din cauza volumului mare de autoturisme si a faptului ca autoritatile de frontiera bulgare nu au capacitate de prelucrare adaptata volumului mare de trafic.CNAIR precizeaza ca lucreaza pe patru benzi, iar daca situatia o va impune va deschide o banda suplimentara, astfel incat traficul de autoturisme sa poata fi fluidizat cat mai repede."Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va asiguram ca facem toate demersurile necesare pentru ca traficul sa se desfasoare in conditii normale", spun reprezentantii CNAIR.