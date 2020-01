Conform aplicatiei online de monitorizare a traficului de pe site-ul Politiei de Frontiera, la Nadlac I sunt deschise trei artere pe sensul de iesire din tara si doua pe intrare, iar la Nadlac II sunt deschise noua artere la iesire si doua la intrarea in Romania. Cu toate acestea, cel putin 120 de minute se asteapta pentru verificarea documentelor celor care pleaca din tara.Aplicatia mentioneaza ca aglomeratia este cauzata de numarul mare de calatori si vehicule care tranziteaza frontiera.Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru AGERPRES, ca aglomeratia este mai mare decat vineri, cand mii de romani au inceput sa se intoarca la locurile lor de munca din strainatate, dupa ce au petrecut sarbatorile in tara alaturi de familii. Traficul este in crestere in conditiile in care in weekend multi romani din vestul tarii obisnuiesc sa plece in excursii in Ungaria sau Austria.Autoritatile arata ca in urmatoarele zile, punctele de la frontiera cu Ungaria se vor mentine aglomerate si vor fi luate masuri pentru efectuarea unui control operativ.Politistii de frontiera le recomanda soferilor care pleaca spre vestul Europei sa verifice online care puncte de control nu sunt aglomerate, pentru a evita timpi mari de asteptare la granita. In judetul Arad, la Varsand si Turnu se asteapta doar 10 minute minute, atat la intrarea, cat si la iesirea din tara. ...citeste mai departe despre " Aglomeratie la granita, la iesirea din tara: La Nadlac se asteapta deja, in medie, doua ore " pe Ziare.com