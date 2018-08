Astfel, vineri, calatorii care vor circula pe Magistrala 2 vor cobori in statia Aurel Vlaicu si, de pe acelasi peron, vor lua un alt tren de la aceeasi linie sau de la linia vecina, pentru continuarea calatoriei.La orele cu varf de trafic, intervalul de circulatie intre trenuri pe tronsoanele Berceni - Aurel Vlaicu - Berceni va fi de 5-6 minute, respectiv 8-9 minute in restul zilei. Pe tronsoanele Aurel Vlaicu - Pipera - Aurel Vlaicu, intervalul de succedare a trenurilor este de 10 minute, la orele cu varf de trafic, si de 16 minute in restul zilei.Conform sursei citate, sambata, 1 septembrie, si duminica, 2 septembrie, calatorii care vor circula pe Magistrala 2 (Berceni - Pipera si retur) vor cobori in statia Aviatorilor si vor lua un alt tren de la aceeasi linie, pentru continuarea calatoriei.Pe tronsoanele Berceni - Aviatorilor - Berceni intervalul de succedare a trenurilor va fi de 8 minute. Pe tronsonul Aviatorilor - Pipera - Aviatorilor, intervalul de succedare a trenurilor va fi de 16 minute.UPDATE: Calatorii care au circulat, vineri, pe Magistrala 2 (Berceni - Pipera si retur) au avut de asteptat minute in sir pana sa reuseasca sa urce in trenuri, ca sa ajunga la serviciu.Din cauza acestor lucrari de modernizare, trenurile au ajuns in statii la un interval de 6 minute. Fiind zi lucratoare, peroanele s-au aglomerat, si multi dintre calatori au intarziat la serviciu.Iata cum arata peronul de la Piata Unirii, vineri dimineata, la ora 08:37:Foto: Ziare.comMai multi utilizatori au postat pe Facebook imagini cu aglomeratia, din diferite statii:...citeste mai departe despre " Aglomeratie la metrou din cauza lucrarilor de modernizare la statia Pipera. Cum circula trenurile (Foto) " pe Ziare.com