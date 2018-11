Airbus si IAR au semnat contractul definitiv pentru elicopterul multirol H215M

Potrivit contractului definitiv de colaborare, IAR este contractor principal pentru elicopterul multirol H215M pentru orice comanda viitoare din partea Ministerului roman al Apararii, avand ca scop inlocuirea flotei imbatranite. Acest acord va crea aproximativ 6.300 de locuri de munca directe si indirecte in Romania, potrivit companiei franceze."Intelegerea reflecta angajamentul comun al Airbus si IAR de a contribui la modernizarea flotei de elicoptere multirol. Documentul prevede o colaborare stransa, in urmatorii 15 ani, Airbus fiind partenerul exclusiv al IAR in clusterul aeronautic de la Ghimbav, judetul Brasov", se arata in comunicat.Airbus si IAR sunt parteneri de peste 15 ani in compania Airbus Helicopters Romania (51% Airbus, 49% IAR), un centru specializat in servicii de mentenanta si reparatii pentru o gama variata de elicoptere civile si militare din Romania si din alte tari.In cadrul ceremoniei, au participat Neculai Banea, directorul general al IAR, si Olivier Michalon, Senior Vice President pentru Europa al Airbus Helicopters (foto)."Semnarea, astazi, a acestui acord definitiv duce parteneriatul nostru la un nivel superior. Impartasim un trecut bogat si suntem nerabdatori sa dezvoltam ceea ce am reusit sa facem pana acum impreuna. Suntem bucurosi ca Airbus este un partener solid, dornic sa investeasca in continuare in Romania.Avem nevoie de implicare, know-how si tehnologie moderna pentru a dezvolta aeronautica romaneasca si pentru a raspunde cerintelor Ministerului Apararii in materie de elicoptere, iar Airbus este aici pe termen lung. Consideram ca elicopterul IAR-H215M este cea mai buna solutie pentru industria aeronautica romaneasca, pentru Ministerul Apararii si pentru alti clienti din toata lumea", a spus Neculai Banea.75% din cifra de afaceri a Airbus Helicopters Romania este reprezentata de contracte la export. In 2016, a fost inaugurata fabrica Airbus Helicopters Industries pentru productia de elicoptere H215M."Acum privim spre viitor prin acest parteneriat cu IAR pentru elicopterul H215M, inaintea unei decizii din partea Guvernului Romaniei de a pune in aplicare cooperarea noastra si de a livra Ministerului roman al Apararii un elicopter multirol cu adevarat eficient din punct de vedere al costului, produs in Romania", a spus Olivier ...citeste mai departe despre " Airbus si IAR au semnat contractul definitiv pentru elicopterul multirol H215M " pe Ziare.com