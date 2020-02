Victima este un barbat in varsta de 70 de ani care a fost diagnosticat cu coronavirus in 14 februarie, anunta CNN.In prezent, sunt 62 de cazuri confirmate de coronavirus si doua decese in Hong Kong.Prima victima a coronavirusului in Hong Kong a fost un barbat de 39 de ani, care a murit in 4 februarie. El calatorise cu trenul de mare viteza din Hong Kong catre epicentrul imbolnavirilor, Wuhan, in 21 ianuarie si a revenit in 23 ianuarie.Hong Kong-ul a inchis temporar unele puncte de frontiera cu China si nu mai emite permise de calatorie pentru turistii veniti din China.Citeste si:Ce nu vedem in epidemia mortala din ChinaRusia interzice intrarea cetatenilor chinezi pe teritoriul eiEpidemia din China poate afecta peste 5 milioane de companii la nivel mondialBarbatul care salveaza animalele parasite din Wuhan, orasul inchis de virusul ucigas (Video)Directorul unui spital din Wuhan a murit de coronavirus. Bilantul trece de 1.870 ...citeste mai departe despre " Al doilea deces provocat de coronavirus in Hong Kong " pe Ziare.com