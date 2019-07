Val de canicula, zilele urmatoare, in Europa. Se asteapta noi recorduri de temperatura UPDATE MAE a emis atentionare de calatorie

Primul val de caldura a adus temperaturi extremeDin Franta in Germania, via Benelux, serviciile meteorologice au lansat alerte de canicula. Termometrele vor inregistra din nou temperaturi de peste 40 de grade Celsius miercuri si joi, urmand ca vremea sa se racoreasca spre sfarsitul saptamanii.Persoanele in varsta, cele care sufera de boli cronice si copiii trebuie sa se hidrateze cat mai bine si sa evite sa iasa din case in perioadele cu temperaturi extrem de ridicate.In Franta, unde acest episod de canicula se anunta a fi mai scurt decat cel din luna iunie, cand a fost atins un nou record absolut de temperatura la Verargues (sud), unde pe 28 iunie s-au inregistrat 46 de grade Celsius. De aceasta data "nu ne asteptam la temperaturi maxime de 45 - 46 grade Celsius", conform agentiei Meteo-France. Regiunile din jumatatea nordica a tarii vor fi mai afectate de acest nou val de caldura decat restul Frantei.Si Parisul va suferi de pe urma acestui nou val de caldura. "Joi, temperatura va ajunge la 41 - 42 de grade Celsius, existand posibilitatea de a fi doborat recordul de caldura de 40,4 grade Celsius inregistrat in 1947", conform Meteo-France.Temperaturi apropiate de pragul de 40 de grade Celsius sunt asteptate si in orasele din centrul si din nordul Italiei, in special la Florenta si Ferrara.Tot joi, valul de caldura va ajunge si in Benelux, existand posibilitatea ca pentru prima oara in aceste trei tari temperaturile sa atinga sau chiar sa depaseasca pragul de 40 de grade Celsius (recordurile absolute existente sunt de 39,9 grade Celsius in Luxemburg, de 38,8 grade Celsius in Belgia si, respectiv, de 38,6 grade Celsius in Olanda).In Belgia, Institutul Regal de Meteorologie a emis un avertisment de canicula valabil pana vineri la miezul noptii.Valul de caldura se va deplasa spre Marea Baltica si va ajunge si in Norvegia, unde temperaturile ar putea atinge 36 de grade Celsius. Recordul absolut de temperatura inregistrat in Norvegia este de 35,6 grade Celsius.Neobisnuit de cald va fi si in Germania, unde la sfarsitul lunii iunie a fost atinsa temperatura record de 38,6 grade Celsius la Brandenburg. Aproape jumatate dintre germani (47%) s-au declarat ingrijorati de acest ...citeste mai departe despre " Val de canicula, zilele urmatoare, in Europa. Se asteapta noi recorduri de temperatura UPDATE MAE a emis atentionare de calatorie " pe Ziare.com