Alerta de tsunami si strazi crapate, dupa un cutremur devastator in Alaska (Galerie foto&video)

Cutremurul a avut loc la o distanta de aproape 11 kilometri de orasul Anchorage, cel mai mare din statul american, si a fost urmat de o serie de replici, informeaza BBC.Autoritatile au lansat o alerta de tsunami, insa apoi a fost ridicata, informeaza CNN.Fotografiile si materialele video postate de locuitorii din Anchorage sau de apropiati ai acestora sunt alarmante. In imagini se pot vedea drumuri distruse si cladiri care se cladina amenintator.Spre exemplu, intr-un scurt material video postat de un localnic din Anchorage se poate vedea cum pamantul si caldirile se clatina, la cutremur.De asemenea, alte imagini arata cum multe sosele s-au crapat, iar masinile au ramas pur si simplu blocate pe bucati de pamant.pic.twitter.com/tvFMtpxun3- Josh Bierma (@jlennyb) 30 noiembrie 2018This is Vine rd rn 😭😭😭 pic.twitter.com/Y6SEHE7Wua- coco (@cocoathebaddest) 30 noiembrie 2018Video from Anchorage, Alaska. 7.0 magnitude earthquake struck outside of Anchorage. pic.twitter.com/WgXieCxaTH- Eric Paine (@ericpaine) 30 noiembrie 2018Intr-un alt material video postat pe Twitter se vede cum mai multi oameni sunt surprinsi de seism intr-un supermarket si incearca, panicati, sa se refugieze in zone pe care le considera sigure.#earthquake @ktva pic.twitter.com/JWwDzWH674- Prem (@MrPniroula) November 30, 2018Pe masura ce minutele trec, americanii incep sa posteze tot mai multe imagini din zonele lovite de cutremur. Spre exemplu, o femeie da asigurari ca n-a avut de suferit, dar ca a tras o sperietura groaznica, iar casa i-a fost intoarsa pe dos.We are safe at Cottonwood Lake in WASILLA. Everything is on the floor. No structural damage to the house. pic.twitter.com/xKKnVopwjW- Dan Kennedy (@DanFKennedy) November 30, 2018Autoritatile au evacuat si turnul Aeroportului International Ted Stevens din oras, iar acum incearca sa faca fata "unor provocari multiple".Sarah Palin - fost guvernator al statului Alaska si una dintre cele mai cunoscute femei din politica americana - a postat pe Twitter un mesaj in care anunta ca locuinta ei a avut de suferit din cauza seismului. Aceasta le cere, totodata, oamenilor care-i citesc mesajul "sa se roage pentru Alaska".🙏🏼 for Alaska. Our family is intact - house