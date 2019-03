"#SCAM ALERT. Clientii wizzair.com sunt vizati de o noua tentativa de frauda pe Facebook ", se arata pe pagina de Facebook CERT-RO.Este vorba despre o pagina falsa de Facebook numita "Wizz AIR Romania". Aici este postat un concurs care promite ca premiu doua bilete de avion gratuite."Concursul consta in doua bilete gratuite, pentru destinatia dvs. Tot ce trebuie sa faceti este sa va alegeti un numar de la 1 la 50! Castigatorul va fi ales prin random.com! Bafta!", se arata pe reteaua sociala.Expertii CERT-Ro avertizeaza insa ca pagina de Facebook este una falsa, avand un numar redus de aprecieri, comparativ cu pagina oficiala a companiei aeriene."Atentie la paginile false, care copiaza identitatea vizuala a companiei. Pagina de Facebook care promoveaza tentativa de frauda are un numar suspect de redus de aprecieri din partea utilizatorilor, semn evident ca este o pacaleala.Raportati astfel de pagini, care promoveaza tentativa de frauda: din meniul de sus, accesati (...) si apoi selectati (Give feedback or report this page).Evitati oferirea de date personale, financiare sau de autentificare, in cazul in care vi se cer, in urma participarii la acest 'concurs'.Astfel de campanii promotionale sunt promovate de companie DOAR pe canalele oficiale (site, social media) ", explica Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica.Nu este clar cum functioneaza aceasta tentativa de frauda, insa precizam ca aproape 7.000 de romani au lasat comentarii la postarea despre concurs.A.D. ...citeste mai departe despre " Alerta pe Facebook: Frauda in numele Wizz Air cu bilete gratuite de avion " pe Ziare.com