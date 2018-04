Alexander Adamescu a pierdut procesul de divort continuat in numele tatalui sau. Miza: averea de 800 de milioane de euro

"Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul-parat si continuat de mostenitorul Adamescu Bogdan Alexander. Admite apelul declarat de apelanta-reclamanta. Schimba in parte sentinta civila apelata, in sensul ca ia act de incetarea casatoriei, la data de 23 ianuarie 2017. Dispune inchiderea dosarului. Mentine restul dispozitiilor sentintei civile apelate. Definitiva."Acesta este sentinta definitiva, din 28 martie 2018, data de Tribunalul Bucuresti in dosarul de divort dintre Dan si Carmen Adamescu. Miza: Averea de aproximativ 800 de milioane de euro pe care a lasat-o Dan Adamescu. Practic, instanta a luat act de desfacerea casatoriei la data de 23 ianuarie 2017, ziua in care Dan Adamescu a decedat.Cel care a pierdut procesul este Alexander Adamescu, fiul milionarului din prima casatorie. Acesta a fost inchis recent intr-un penitenciar britanic pentru ca ar fi prezentat in instanta un document fabricat.Citeste si: DNA: Alexander Adamescu a fost arestat de o instanta londoneza, dupa ce a prezentat magistratilor un act falsificatCe decisese Judecatoria Sectorului 1Carmen Adamescu si-a castigat astfel statutul de sotie supravietuitoare si mostenitoare a unei parti importante din averea lui Dan Adamescu. Partea acesteia ar putea ajunge si la doua treimi din intreaga mostenire.Anterior, in acest caz, Judecatoria Sectorului 1 decisese, pe 7 iunie 2016, desfacerea casatoriei prin divort, din culpa comuna."Dispune ca reclamanta-parata sa revina la numele detinut anterior casatoriei, acela de Palade. Anuleaza ca netimbrat capatul de cerere avand ca obiect partajul, formulat in cadrul cererii de chemare in judecata principale", se mai arata in sentinta din 2016 a Judecatoriei Sectorului 1.Alexander, arestat la LondraCarmen Adamescu a fost cea care a decis deschiderea acestui proces pe 20 iulie 2015, in contextul in care in mai 2014, Dan Adamescu era vizat de o ancheta a procurorilor DNA privind mituirea unor magistrati de la Tribunalul Bucuresti. De altfel, pe 27 mai 2016, Dan Adamescu a fost condamnat la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru dare de mita.In dosarul lui Dan Adamescu este cercetat si Alexander Adamescu pentru dare de mita, ancheta fiind deschisa pe 25 ma ...citeste mai departe despre " Alexander Adamescu a pierdut procesul de divort continuat in numele tatalui sau. Miza: averea de 800 de milioane de euro " pe Ziare.com