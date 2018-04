Alexander Adamescu poate fi extradat, au decis judecatorii de la Londra

Magistratii au hotarat ca pot sa inceapa procedurile de extradare, care se vor finaliza in 17 zile, incepand de vineri, transmit sursele citate pentru Ziare.com.Azi, Alexander Adamescu a avut o noua infatisare la instanta din Londra, unde judecatorii au decis ca poate fi extradat, desi omul de afaceri nu isi doreste sa ajunga intr-o inchisoare din tara, in conditiile in care tatal sau a murit intr-una.El poate contesta aceasta decizie, situatie in care cazul se muta la instanta superioara.In plus, instanta a decis ca Adamescu trebuie sa plateasca taxe de judecata de 31.000 de lire, in termen de 7 zile incepand de azi.Pana la extradarea propriu-zisa, Adamescu ramane in arest, potrivit surselor citate.DNA arata la finalul lunii martie ca Alexander Adamescu a fost arestat, in 2 martie, de o instanta londoneza dupa ce a prezentat magistratilor un act falsificat, despre care a sustinut ca a fost emis de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP)."In data de 23 martie, instanta britanica a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de inlocuire a masurii arestarii preventive cu eliberarea pe cautiune, dar, nefiind convinsa de explicatiile oferite in legatura cu prezentarea acelui document, instanta a respins cererea", arata DNA la acel moment.Mai multe detalii despre arestare puteti citi aici.In mai 2014, Dan Adamescu , tatal lui Alexander, era vizat de o ancheta a procurorilor DNA privind mituirea unor magistrati de la Tribunalul Bucuresti, iar pe 27 mai 2016, a fost condamnat la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru dare de mita.In dosarul lui Dan Adamescu este cercetat si Alexander Adamescu pentru dare de mita, ancheta fiind deschisa pe 25 martie 2016. Alexander Adamescu nu era in tara in momentul in care a pornit investigatia. Autoritatile din Romania au emis un mandat european de arestare in lipsa in cazul acestuia. In luna martie 2018, el a fost arestat de autoritatile londoneze, dupa ce a depus la instanta o serie de acte falsificate care ar fi fost emise de autoritatile din Romania. ...citeste mai departe despre " Alexander Adamescu poate fi extradat, au decis judecatorii de la Londra " pe Ziare.com