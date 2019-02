Alina Bica spune ca a depus plangere pe numele lui Kovesi si cere despagubiri 2 milioane de euro

"Aceasta plangere nu are legatura cu procesul de selectie in care doamna Kovesi se afla in raport cu Parlamentul European. Prima plangerea a fost formulata in iunie 2018. La vremea respectiv, prin urmare doamna Kovesi nu anuntase nicio intentie legata de o candidatura. Eu am formulat acea plangere atunci deoarece in dosarul penal cu pricina am fost arestata nelegal 80 de zile, la finalul procesului am fost declarata nevinovata. Plangerea mea s-a intemeiat pe trei aspecte. Declaratia domnului Simu, data in apel in fata judecatorilor in care a explicat cum a fost scos de domnul (Gheorghe, n.r.) Popovici si a fost obligat sa minta in ceea ce ma priveste. Declaratiile lui Mihailescu, Serban Pop, si un raport in care Inspectia Judiciara spune ca in raport cu acel dosar m-am comportat corect", a declarat fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, la Antena3.Alina Bica considera ca arestarea ei are la baza faptul ca a instrumentat un dosar la DIICOT in care era vizat fratele Laurei Codruta Kovesi."Cred ca acest aspect a fost determinant. In octombrie, noiembrie 2012, cand mi-a fost repartizat acest dosar, au fost nume care mi-au spus ca e un ghinion si nu si-ar dori sa fie in locul meu. Dupa ce am fost numita ca procuror-sef al DIICOT a existat o solutie ca sa fie declinat dosarul catre DNA si mi-aduc aminte ca am refuzat sa fac acest lucru, deoarece am crezut ca e o stare de incompatibilitate. Nu am crezut ca doamna Kovesi poate fi neutra in legatura cu fratele ei. Din ce am citit in presa, am inteles ca acest dosar a fost declinat la DNA si inchis", a mai spus Alina Bica.Totodata, intrebata daca a fost victima unor violente, fosta sefa a DIICOT a spus: "Da, a fost o situatie pe care nu o doresc nimanui si care nu am crezut ca se poate intampla impotriva unui functionar de stat inalt. Eu am formulat o completare la plangerea din 2018. Ma constitui parte civila impotriva dumneai si a procurorului Popovici. Vreau sa zic ca procurorul Popovici este cel care a fost implicat in toate dosarele. Am cerut despagubiri de 2 milioane de euro si am cerut instituirea de bunuri asiguratorii a celor doi - mobile, imobile si financiare".Instanta suprema definitiv, in iunie 2018, ...citeste mai departe despre " Alina Bica spune ca a depus plangere pe numele lui Kovesi si cere despagubiri 2 milioane de euro " pe Ziare.com