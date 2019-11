Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea unei completari pentru art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.Camera Deputatilor a votat, in 15 octombrie, in unanimitate proiectul liberalului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei.Rata medie a inflatiei in 2018 a fost de 4,6%, iar BNR estimeaza o rata la final de 2019 de 4,2%.Plenul Parlamentului a adoptat, in februarie 2019, un amendament la Legea bugetului care prevedea majorarea alocatiilor incepand cu data de 1 martie. Astfel, copiii de pana la doi ani primesc cate 300 de lei pe luna, fata de 200 de lei cat era alocatia anterior, iar cei de pana la 18 ani primesc 150 de lei pe luna, fata de 84 de lei cat primeau anterior.Amendamentul a fost depus tot de deputatul liberal Robert Sighiartau.B.B. ...citeste mai departe despre " Alocatiile copiilor vor creste anual cu rata inflatiei - Iohannis a promulgat legea " pe Ziare.com