Ministrul Muncii, prezent la o emisiunea de televeziune, a sustinut si ca statul a recuperat considerabil din deficitul la bugetul de pensii, acesta scazand de la 13 miliarde de lei, in 2017, la 4 miliarde de lei acum, dupa transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat."In prezent, lucram la o Hotarare de Guvern penru majorarea salariului minim incepand de la data de 1 ianuarie si va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre acest lucru saptamana trecuta, cand ne-a intalnit cu patronatele si sindicatele", a afirmat Lia Olguta Vasilescu la Antena 3, luni seara.De asemenea, ministrul Muncii a sustinut ca deficitul la bugetul de pensii a scazut cu mai multe miliarde de lei dupa transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului."La nivelul primului semestru am avut incasari cu 56 la suta mai mult, ca sa ne dam seama ce a insemnat transferul contributiilor. De exemplu, anul trecut am avut un deficit la fondul de pensii de 13 miliarde de lei pe care-i punea statul, in 2016 am avut 15 miliarde, deci suma cu care statul completa bugetul asigurarilor. Anul acesta avem 4 miliarde pe care trebuie sa-i mai puna statul. Va dati seama cat am recuperat doar din acest transfer al contributiilor", a mai spus Vasilescu. ...citeste mai departe despre " Alte majorari promise de Guvern: salariul minim brut creste, de la 1 ianuarie 2019 " pe Ziare.com